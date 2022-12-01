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Zihinsel engelli eski eşin ölümünde 2 sanığa müebbet

DHA

Zihinsel engelli eski eşin ölümünde 2 sanığa müebbet


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol kenarında cesedi bulunan yüzde 80 zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52) ölümünde, eski eşi Çiğdem Yediçam (45) ile Erbaş'ın ardından evlenip boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Peker (41), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde 8 Mart günü saat 21.00 sıralarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Selahattin Erbaş olduğu tespit edildi. Yüzde 80 zihinsel engelli olduğu ifade edilen Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izleri saptandı. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlandı. Jandarma, evde bulunan Çiğdem Yediçam ile Uğur Peker'i gözaltına aldı. Çiğdem Yediçam'ın Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra Uğur Peker ile evlendiği, ardından Peker ile boşanarak birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava acıman Çiğdem Yediçam ve Uğur Peker, karar duruşmasına kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.
Adalete güvendiğini söyleyen sanık Uğur Peker, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Geri kalan hayat ve yaşamım sizlerin elinizde, vicdan ve merhametinize sığınıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.
Sanık Çiğdem Yediçam ise eski eşi Selahattin Erbaş'ın kendisine yıllardır eziyet ettiği halde öldürme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade ederek, "Böyle olduğu için üzgünüm, ne kadar kötü olsa da çocuklarımın babasıydı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Uğur Peker'i 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan, Yediçam´ı da 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-12-01 10:30:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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