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Efecan Karaca: Korkulu rüyalar görmemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

DHA

Efecan Karaca: Korkulu rüyalar görmemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız


Engin ANAK / ALANYA, (DHA) Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor´un kaptanı Efecan Karaca, "İnşallah ligi en üst sıralarda bitirmek ve korkulu rüyalar görmemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig´e Dünya Kupası arası verilmesiyle dinlenen Alanyasporlu oyuncular Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı çalışmalarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Efecan Karaca, çalışmaların iyi gittiği söyledi. Karaca, "İlk yarının bitmesine 4 maçımız var ama geçen sezona oranla istediğimiz seviyede değiliz. Dünya Kupası'ndan dolayı verilen ara bizim açımızdan daha iyi oldu. Çünkü lige hazırlık anlamında iyi başlayamadık ve inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Bunun neticesinde de 17 puan toplayabildik. Şimdi yeni bir sezona hazırlanıyor gibi çalışıyoruz. Verilen arada 10 gündür iyi bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Takımımız morali de yerinde diyebilirim. İnşallah ligde en üst sıralarda bitirmek ve korkulu rüyalar görmemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçıyla ilgili Efecan Karaca, "Hazırlık maçı sonuçta, hazırlığımız için yapılan bir maç. Öncelikle hazırlık maçının kazasız ve belasız geçmesini diliyorum. Lige en iyi şekilde hazırlanmamız için bir maç oynayacağız. Tabii ki de bizim için lig maçları daha önemli ama hazırlık maçını da Fenerbahçe gibi büyük takıma karşı oynayacağız. Motivasyonumuzla ve enerjimizle elimizden geleni yapacağız, ligdeki gibi olmayacak inşallah" diye konuştu.
"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİ BİR EFECAN"
Bu sezon sergilediği performansla ilgili ise Efecan Karaca şöyle konuştu:
"Zaten biliyorsunuz ilk hafta maçında oynadım. Sonrasında bir sakatlık geçirdim ve 4-5 hafta sahadan uzak kaldım. Sakatlığım geçince antrenman eksiğim olmasına rağmen oynamaya başladım. Performansım iyi diyebilirim ama tabii ki sakatlık olduğundan dolayı geçen seneye göre biraz düşüş oldu. Şimdi çok güzel hazırlanıyoruz ve ikinci yarıda daha iyi bir Efecan izlettirmek istiyorum."
"FAVORİ TAKIMIM BREZİLYA ANCAK MESSİ´DEN DOLAYI ARJANTİN´İ DE TUTUYORUM"
2022 Dünya Kupası'nda favori takımı sorulan Efecan Karaca, "Favori takımım Brezilya ama futbolcu olarak ise Lionel Messi. O yüzden Arjantin´i de tutuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman görüntüsü
Efecan Karaca´nın antrenmandan detay görüntüsü
Efecan Karaca'nın açıklamaları
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK
2022-12-05 18:25:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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