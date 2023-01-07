Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, satışı yasak 26 papağan ile 6 saka kuşu ele geçirdi. Kuşları pazar yerine satış için getiren kişiye de toplam 19 bin 332 TL tazminat ve idari para cezası uygulandı.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve Termessos şefliklerine bağlı ekipler, ihbar üzerine Varsak pazar yerinde, satışları izne bağlı saka ve papağan türü kaçak kuş satışı yapan kişiyi yakaladı. Yasa dışı kuş satışı yapmaya çalışan kişinin aracında 13 sultan papağanı, 12 cennet papağanı, 1 Pakistan papağanı ve 6 saka kuşu ele geçirildi. Ekipler, 32 kuşa da el koydu.

Kaçak satış yapan kişiye, saka kuşları için 8 bin 400 TL tazminat ile tüm kuşlar için 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 10 bin 932 TL olmak üzere toplam 19 bin 332 TL idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.

Merdiven altı ticareti yasak veya izne bağlı kuş türlerinin üretimi ve satışlarının engellenmesi amacıyla hem gelen ihbarların değerlendirildiği hem de denetimlerin sıklıkla yapıldığı belirtildi. El koyulan sakalar, doğaya salınırken, 26 papağan ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Papağanlar, Doğal Yaşam Parkı'nda kendi türlerine göre kafeslerde bakıma alındı. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, usulsüz yollarla bulundurulan papağanların DKMP ekiplerince Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğini, 1 hafta10 günlük karantina sürecinden sonra da alanlarına yerleştirildiklerini söyledi. Papağanların bundan sonra burada yaşayacağını belirten Arsun, "Ziyaretçilerimiz özellikle papağan gruplarına çok ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar papağanları çok seviyor. Papağanların yaşam koşulları da çok yüksek düzeyde. Beslenme ve bakımları da hekim kontrolü altında, kaliteli ve güzel bir hayat sürüyorlar. Bu papağanlar da bundan sonra bizim korumamız altında" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-07 09:24:10



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