Türkiye Kış Bisiklet Yarışları'nda kadın sporcular pedal çevirdi



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından organize edilen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi Türkiye etabının 2'nci ayağında, kadınlar kategorisinde birinciliği Özbekistan'dan Sevinch Yuldasheva kazandı.

Side Antik Kenti'nin girişinden başlayan kadınlar yarışında yerli ve yabancı 22 sporcu mücadele etti. Saat 10:00'da başlayan yarışmada sporcular ara ara şiddetlenen yağmurun altında D-400 Karayolu üzerinden Side-Okurcalar-Çolaklı-Side güzergahında 85 kilometre pedal çevirdi. Başlangıç noktasında sona eren yarışmada Özbekistan'dan Sevinch Yuldasheva 2 saat 15 dakika 33 saniye ile birinci, Özbekistan'dan Ekaterina Knebeleva 2 saat 15 dakika 37 saniye ile ikinci, Kazakistan'dan Faina Potapova ise 2 saat 15 dakika 39 saniye ile üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen seremoni ile madalyaları verildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2023-02-05 13:44:59



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