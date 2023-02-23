Antalya'da trafikte, savaş ve deprem sonrası plaka çeşitliliği



Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA trafiğinde, bir yıldır savaş halindeki Rusya ve Ukrayna plakalı araçların yanı sıra depremin etkilediği 11 ilden gelen araçlarda da artış yaşandı. Savaşla birlikte iki ülkeden kente göç nedeniyle yaşanan kira ve satılık konut fiyatlarındaki fahiş artış, deprem sonrası ise görülmedi.

Rusya ile Ukrayna arasında bir yıl önce başlayan savaş nedeniyle iki ülkeden Antalya'ya ciddi göç yaşandı. Özellikle Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası göçün hızı arttı. Rus ve Ukraynalıların başını çektiği yoğun göç, kentteki trafiği ve gayrimenkul sektörünü etkiledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen deprem nedeniyle de bölgeden tahliye edilen yaklaşık 150 bin depremzede Antalya'ya geldi. Kentte hem savaş mağdurları hem de depremzedelerin yoğunluğu, trafikteki yabancı plakalı araçların artışına neden oldu. Trafikte çok sayıda Ukrayna ve Rusya'dan gelen araç ile Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Osmaniye plakalı araçların sayısındaki artış göze çarptı.

RUSYAUKRAYNA SAVAŞI SONRASI FİYATLAR ARTTI

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte son dönemde artan gayrimenkul fiyatlarını değerlendirdi. Çağlar, pandemiden sonra tüm Türkiye'de ve Antalya'da inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, RusyaUkrayna savaşı nedeniyle Antalya'da emlak piyasasında hareketlilik yaşandığını anlattı. İsmail Çağlar, "RusyaUkrayna savaşında Antalya'ya çok fazla göç aldık. Bu göç nedeniyle Antalya'da satılık ve kiralık ev yok denilecek kadar azaldı. Bu dönemde fiyatlar aşırı derecede arttı. Deprem nedeniyle Antalya'da fahiş fiyat artışı olmadı. Antalya'daki fiyatlar RusyaUkrayna savaşından sonra patladı" dedi.

Antalya'ya gelen depremzedelerin yüzde 70-80'inin otellere, pansiyonlara ve KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirten İsmail Çağlar, emlakçıların, geriye kalan depremzedelerden komisyon almadan ev kiraladığını anlattı. Çağlar, "En uygun bulduğumuz kiraları gösterdik ya da kirasını bizler kendi içimizde tamamladık. Eşyası olmayanlara eşyalar koyarak yardımcı olmaya çalıştık. Allah halkımızdan, devletimizden, esnafımızdan razı olsun" dedi.

1+1 DAİRELERİN KİRASI 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Antalya'daki kiralık ev fiyatları hakkında bilgi veren İsmail Çağlar, "Sahil bandındaki 1+1 evlerin kirası 10 bin liradan başlayıp 20-30 bin liraya kadar gidiyor. Kepez bölgesinde en düşüğü 7-8 bin liradan başlayıp 10-15 bin liraya kadar gidiyor. Antalya'da ev kiraları gerçekten çok yüksek. Depremden sonra kira fiyatlarında artış olmadı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ

2023-02-23 12:57:44



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