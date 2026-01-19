GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.

