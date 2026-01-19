Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:28
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

        Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

        Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

