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Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücüye indirimsiz 8 yıl hapis

DHA

Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücüye indirimsiz 8 yıl hapis


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.
Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı.
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı, şikayetçiler ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Şikayetçi avukatları, sanık Gülmez'in sosyal medya hesabında paylaştığı, drift yaptığı ve hızlı araç kullandığına dair videoları mahkemeye sundu. Mahkemeye, önceki duruşmada istenen bilirkişi raporu da geldi. Raporda; sanık Gülmez ile Mahmut Yağız Balcı'nın 'asli kusurlu' olduğu, Ada Kayahan'ın ise 'alt düzeyde kusurlu' bulunduğu yer aldı. Taraf avukatları aleyhte suçlamaları kabul etmeyip, yeni bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti.
Şikayetçi avukatları, sanık Gülmez'in önceki trafik cezalarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunup, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan en üst seviyeden ceza talep etti.
'CANIM KIZIM, DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN'
Ada Kayahan'ın annesi Sevim Kayahan, "Her gün ölüyoruz. 28 Mart'ta kızım 18 yaşına giriyordu. 18 yaşına gireceği ve oy kullanacağı için çok heyecanlıydı. Bu durum, o yaya yolundan geçen her canlının başına gelecekti. Hiçbir şey benim kızımı ve Yağız'ı geri getirmeyecek. Kızım, hız tutkunu biri yüzünden hayatını kaybetti. Hiçbir çocuk annesinden önce ölmesin. Benim kızım anne olamayacak ama sanık ileride baba olabilir. Hız cinayetine emsal karar verin. Canım kızım, doğum günün kutlu olsun; o benim meleğimdi" dedi.
Ada'nın ablası Ekin Su Kayahan ise acısının zamanla azalacağına inandığını, fakat her şeyde kardeşini hatırladığını anlattı. Kayahan, "Kütüphaneye ders çalışamaya gidiyorum, kardeşim gözümün önüne geliyor. O hiç üniversite sınavına giremeyecek. Teyze olamayacağım. Hız yaptığı için kendini havalı zanneden biri, yüzünden kardeşlerim hayatlarını kaybetti" diye konuştu.
'ÖMRÜMÜZÜN GERİ KALANI, MEZARLIĞA SU DÖKMEKTİR'
Mahmut Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı, "Ben ve eşimin ömrünün geri kalanı; Kurşunlu Mezarlığı'na gidip, oğlumun mezarına su dökmektir. Hız tutkunu biri sebebiyle güvenli yol olan yaya yolundan geçen oğlum, hayatını kaybetti" dedi.
Balcı'nın annesi Ela Balcı, sanığın hız yapmayı alışkanlık haline getirdiğini ve bunun bir hastalık olduğunu belirterek, "Daha önceden de cezaları olmuş ama trafikten menedilmemiş. Bu nedenle bizim çocuklarımızın ölümüne neden oldu. Bunu basit bir trafik kazası olarak görmüyorum. Ha kafasına silah sıkmışsın, ha hızla gelip öldürmüşsün. Hiçbir fark yok. Bu kasten adam öldürmedir" diye konuştu.
SAVCI, İNDİRİMSİZ CEZA TALEP ETTİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan en üst hadden cezalandırılmasını ve önceki cezaları göz önünde bulundurularak indirim uygulanmaması talebinde bulundu. Son savunmasını yapan sanık Gülmez, pişman olduğunu belirterek, "Bunu, isteyerek yapmadım. Bu, bir trafik kazası. Burada psikolojim çok bozuldu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı, sanık Gülmez'e, bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.
'HİÇBİR CEZA, ACIMIZI DİNDİRMEYECEK'
Duruşma sonrası gözyaşları içerisinde gazetecilere açıklama yapan Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan, kendilerine süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti. Sanık Gülmez'in 1 yıl içinde çok sayıda trafik cezası aldığını hatırlatan Kayahan, şöyle konuştu:
"Tüm bunlar, yetmezmiş gibi iki yavrumuzu yaşamdan kopardı. Adeta bu sansasyonel kimliğini taçlandırdı. Bir kaza ile son noktayı koydu. Bu saatten sonra kimse, buna trafik kazası demesin. Çünkü bu gerçekten trafik kazası değil. Bu kişinin yaşamını incelediğinizde kesinlikle trafik kazası değil. Bağıra bağıra 'Geliyorum' diyen bir cinayettir. Verilecek hiçbir ceza, bizim acımızı dindirmeyecek. 100 yıl da ceza alsa; inanın umurumuzda değil. Burada çocuklarımızın arkadaşları var. Davanın ilk gününden beri bize destek oluyorlar. En azından o çocukların bu ülkeye inançları kırılmasın, yok edilmesin."
'İKİSİ DE HEP KALBİMİZDE OLACAK'
Şikayetçi avukatlarından Sevilay Sarıkaya da kararın Ada ve Yağız'ı geri getirmeyeceğini ifade ederek, "Bu kararın, yeni Yağız ve Ada'ların olmaması için örnek oluşturacağına inanıyorum" dedi. Ada ve Yağız'ın yakın arkadaşı Mert Pişkin ise üniversite sınavına birlikte hazırlandıklarını belirterek, "Hep beraber, çok güzel zamanlarımız oldu. Üzülüyoruz. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Bu olaylar, bizi gerçekten yıpratıyor. Hiçbir şey onları geri getirmeyecek. İkisi de hep kalbimizde olacak. Onları asla unutmayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-03-07 13:28:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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