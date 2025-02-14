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        Küçük Merve kardeşinden ilik, babasından karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

        İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Merve Sevgin, önce 4 yaşındaki kardeşinden ilik ardından da babasından karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:30
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        Küçük Merve kardeşinden ilik, babasından karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
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        İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki Merve Sevgin, önce 4 yaşındaki kardeşinden ilik ardından da babasından karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

        Maaz-Sibel Sevgin çiftinin ilk çocukları Merve'ye 1 yıl önce talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı teşhisi kondu.

        Doktorlar, Merve'nin sağlıklı yaşaması için kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde 4 yaşındaki kardeşi Hüseyin'in iliğinin Merve'ye tam uyumlu olduğu tespit edildi.

        Hüseyin'den alınan ilik, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla Merve'ye nakledildi.

        Naklin ardından hastalığından kurtulan küçük çocuk, yaklaşık 2 ay sonra bu sefer de karaciğer yetmezliği çekmeye başladı.

        Aile nakil işlemleri için İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerde gönüllü olan baba Maaz Sevgin'in karaciğerinin nakle uygun olduğu belirlendi. Yapılan hazırlıkların ardından hastanenin organ nakli sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile babadan alınan 320 gramlık karaciğer parçası Merve'ye nakledildi.

        Önce kardeşinden ilik ardından da babasından karaciğer nakledilen çocuk, sağlığına kavuştu.

        - "Çocuğun sağlık durumu iyi"

        Prof. Dinçkan, AA muhabirine, ilik naklinden sonra çocukta sarılık belirtilerinin olduğunu, kontrollerde ise karaciğerin fonksiyonel ünitelerinde yetmezlik tespit edildiğini söyledi.

        Babadan alınan küçük bir karaciğer parçasının Merve'ye başarıyla nakledildiğini dile getiren Dinçkan, "Çocuğun sağlık durumu iyi. Her şey yolunda. Merve hem kemik iliği probleminden arındı hem de o süreçte yaşadığı kronik karaciğer sorunu iyileşti. Bu iki nakil de aile içerisinde yapıldığı için Merve çok şanslı. Merve gibi umutla organ, ilik bekleyen çocuklar var. Bu nedenle organ bağışı çok önemli." dedi.

        Baba Maaz Sevgin ise kızının da kendisinin de iyi olduğunu ifade etti.

        Organ naklinin önemini bir kez daha anladıklarını dile getiren Sevgin, "Lütfen organ bağışına duyarlı olalım. Organlarımız toprak olmasın. Bu süreci ancak yaşamış kişiler anlar. Kızımın öğretmen olma hayalleri yarım kalmadığı için çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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