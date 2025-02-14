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        Google Maps'te Türkiye'nin 'en'leri

        GOOGLE Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri, parklarını belirlediği listesinde, Türkiye'den 60 antik eser, müze ve park bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:15
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        Google Maps'te Türkiye'nin 'en'leri
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        GOOGLE Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri, parklarını belirlediği listesinde, Türkiye'den 60 antik eser, müze ve park bulunuyor.

        Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

        EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

        Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

        1- Galata Kulesi-İstanbul

        2- Anıtkabir-Ankara

        3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

        4- Pamukkale-Denizli

        5- Taksim Meydanı-İstanbul

        6- Manavgat Şelalesi-Antalya

        7- Side Antik Şehri-Antalya

        8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

        9- Bursa Koza Han

        10- Düden Şelalesi-Antalya

        11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul

        12- Efes Antik Kenti-İzmir

        13- Çanakkale Şehitler Abidesi

        14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir

        15- Tarihi Asansör-İzmir

        16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

        17- Beyazıt Meydanı-İstanbul

        18- Eski Foça Sahili-İzmir

        19- Damlataş Mağarası-Antalya

        20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

        GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

        En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle;

        1- Gülhane Parkı-İstanbul

        2- Emirgan Koruluğu-İstanbul

        3- Güvenpark-Ankara

        4- Saklıkent-Antalya

        5- Yıldız Parkı-İstanbul

        6- Meydan Parkı-Trabzon

        7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

        8- Gençlik Parkı-Ankara

        9- Kordon-İzmir

        10- Kelebek Parkı-Konya

        11- Uludağ Milli Parkı-Bursa

        12- Kuğulu Park-Ankara

        13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul

        14- Caddebostan Sahili-İstanbul

        15- Kültürpark-Fuar-İzmir

        16- Karaalioğlu Parkı-Antalya

        17- Kültür Parkı-Bursa

        18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

        19- Kyoto-Japon Parkı-Konya

        20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

        TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA

        En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle;

        1- Topkapı Sarayı-İstanbul

        2- Mevlana Müzesi-Konya

        3- Miniaturtürk-İstanbul

        4- Rahmi Koç Müzesi-İstanbul

        5- Göbeklitepe-Şanlıurfa

        6- Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep

        7- Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir

        8- İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul

        9- Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir

        10- Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

        11- Harbiye Şelalesi-Hatay

        12- Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir

        13- Ulucanlar Cezaevi-Ankara

        14- Atatürk Evi-Trabzon

        15- 1453 Tarih Müzesi-İstanbul

        16- Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara

        17- Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya

        18- Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara

        19- Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli

        20- Bandırma Vapuru-Samsun

        'ÖNEMLİ BİR VERİ'

        Söz konusu listeye ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, buna göre araştırmacıların çoğu kez ya aradığı yeri ziyaret edebilmek ya bilgi toplamak ya da sanal bir ziyaret için incelediklerini söyledi. Yavuz, ayda 2 milyar kişinin kullandığı Google Maps'te oluşan verilerin, ülkelerin dünya genelindeki popülaritesini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunu söyledi.

        'KORUMAK VE YAŞATMAK GÖREVİMİZ'

        Özellikle turizm dünyasında birtakım ezberleri bozarak, yeni bakış açılarına kavuşmayı sağlayabilecek datalar bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Mesela hiç farkına varmadığımız değerlerimiz dünyanın ilgisini çekerken, çok önemsediğimiz yerler de başkalarının ilgi alanına pek girmiyor. Türkiye dünyada en çok aranılıp, araştırılan ülkeler içerisinde. Buna dair önemli yerler, parklar ve müzeleri kapsayan 3 farklı liste mevcut. Bana bu listeleri yap deselerdi, sanırım çok farklı sonuçlar çıkardı ortaya. Ancak merak edilen, incelenen, araştırılan neyse, doğru olan odur. 60 önemli değerimizin olduğu bu listeler ülke olarak kültürel ve doğal zenginliğimizin göstergesi. Korumak ve yaşatmak görevimiz" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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