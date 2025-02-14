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        Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları dalışta kurdeleyle bağlanmış İncil buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:45
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        Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular
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        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları dalışta kurdeleyle bağlanmış İncil buldu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denize her şey atılıyor ve sürekli kirletiliyor. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap dahi denize atılmış" dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrencileri ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın farklı noktalarında deniz dibine dalışlar yapıyor. Prof. Dr. Gökoğlu ve topluluk üyesi öğrenciler, bu dalışlarda zaman zaman farklı nesnelerle karşılaşıyor. Karşılaştıkları bu nesneleri su altından çıkaran ekip, son olarak geçen hafta sonu Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptı. Suyun berraklığını, balıkları ve üreme dönemindeki medüzleri (denizanası) görüntüleyen ekip, dönüş yoluna geçtiklerinde deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış bir kitap gördü. Kitaba yönelerek alan ekip, bunun İncil olduğunu fark etti. Denize hangi amaçla atıldığı bilinmeyen İncil'i görünce şaşıran ekip, kitabı denizden çıkardı.

        'DENİZ ÇÖPLÜK DEĞİL'

        Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atılan her şeyin denizi kirlettiğini belirterek, "Poyrazın hemen ardından dalış yaptık. Suda bir yer değişimi olduğu için su çok berraktı. Görüş 50-60 metre kadar vardı. Medüzlerin çoğalma dönemi. Her yer kuş tüyü gibi medüz doluydu. Çok sayıda balık görüntüledik. Dönüş sırasında da öğrencilerimiz kurdeleyle sarılmış bir İncil buldu. Denize her şey atılıyor ve sürekli kirletiliyor. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap dahi denize atılmış. Deniz çöplük değil" dedi.

        'BÖYLESİYLE İLK DEFA KARŞILAŞTIK'

        Kitabı ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını ve su altındayken incelediklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Furkan Çeltik, "Konyaaltı Sahili'nde yaptığımız dalış sırasında üzerinde 'Kutsal kitap' yazan bir İncil bulduk. İlk olarak ne olduğunu anlamadık. Biraz inceledik ve bilerek atılmış gibi duruyordu. Üzerinde kurdele ile bağlayıp suya atmışlar. Su altında daha çok kitap bulmuştuk ama böylesiyle ilk defa karşılaştık. Denizin altında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz" diye konuştu.

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