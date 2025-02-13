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        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:57
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        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Eski Hisar Mahallesi D-400 kara yolunda B.C.F. idaresindeki 07 ADP 850 plakalı otomobil, çevreyolu köprüsü yakınlarında savrularak orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan yaralı çıkarılan B.C. F. ile yanında bulunan D.T. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan B.C. F’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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