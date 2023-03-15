Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü

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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde S.A. (21) tartıştığı Hüseyin Türkan'ı (19) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. S.A., tartıştığı Hüseyin Türkan'a yanında getirdiği av tüfeği ile ateş etti. Çenesinden vurulan Türkan hayatını kaybetti, S.A. ise olay yerinde kaçtı. Türkan'ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-03-15 12:59:53



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