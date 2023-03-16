Minikler halk pazarı kurup, depremzedeler için satış yaptı



Ramazan SARIKAYALI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri öncülüğünde kurdukları mini halk pazarında, depremzede öğrenciler için satış yaptı. Sebze ve meyvenin yanı sıra çeşitli yiyecekler de satan öğrencilerin pazarı ilgi gördü.

Merkez Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Portakal Çiçeği Anaokulu bahçesinde kurulan mini halk pazarında, velilerin evlerinde hazırladıkları pasta, börek, tatlı ve içeceklerin yanı sıra yine velilerin sera ve bahçelerinden topladıkları sebze- meyveler tezgahlarda sergilendi. Halk pazarlarında büyüklerinin tezgahlarda sebze ve meyve sattığı gibi minik öğrenciler de tezgah başına geçerek sebze, meyve ve el yapımı gıda ürünlerini pazarladı. Miniklerin halk pazarına veliler ve çevre sakinleri de ilgi gösterdi. Halk pazarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler de ziyaret etti.

Miniklerin tezgahından alışveriş yapan Zeynep Çetin, "Salatalık, havuç, dereotu alıyorum. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için alışveriş yapıyorum. Bu hafta tüm sebze meyve alışverişimi buradan yapıyorum" dedi.

Ahmet Akkoyun, "Burada emeği geçen başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve tüm öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Depremzedeler için bir kermes düzenlemişler. Biz de elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz" diye konuştu.

Anaokulu müdürü Fatih Çelik de "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz halk pazarımızı bu sene depremzede öğrencilerimiz için kurduk. Bu pazarın kurulma amacı çocuklarımızın yardımseverlik duygularını geliştirmek, kendi özgüvenlerini artırmak ayrıca bu pazardan elde edilecek gelirin bir bölümü depremzede öğrencilerimiz için harcanacak. Bu pazarda okul olarak bizim bir maliyetimiz yok. Velilerimizin evlerinde hazırladıkları ürünler ve seralarından veya bahçelerinden topladıkları ürünler, öğrencilerimiz tarafından satışa sunuluyor. Böylelikle hem öğrencilerimizin özgüvenleri gelişiyor hem de yardımseverlik duyguları geliştirilmiş oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2023-03-16 09:51:39



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