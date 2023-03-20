Regnum Carya Pro-Am 2023 şampiyonu Ali Altıntaş

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am 2023 Golf Turnuvası'nda şampiyon, profesyonel golfçü Ali Altıntaş oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
Regnum Carya'nın ev sahipliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na Türkiye dışında çeşitli ülkelerden oyuncular katıldı. 300'e yakın oyuncunun mücadele ettiği turnuvada oyunlar Carya ve National golf sahalarında gerçekleşti. 4 gün süren turnuvanın ardından ödül töreni Regnum Carya Otel'de düzenlendi.
Ödül töreninde dereceye giren golfçülerin ödülleri Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan ve Regnum Carya Otel Genel Müdürü Tolga Yılmaz tarafından verildi. Turnuvada dereceye girenlere kupalarının yanında 95 bin Euro ödül de dağıtıldı.
Amatörlerde Kleopatra Kozakiewicz 82 vuruş sayısıyla kadınlar gross, Yordan Yanakiev 76 vuruş sayısıyla erkekler gross ödülünü alırken, profesyonellerde lider 67 vuruş sayısıyla Ali Altuntaş oldu. Altuntaş, aynı zamanda 5 bin Euro'nun da sahibi oldu. Turnuvada dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra konaklama ve kulüp üyelikleri hediye edildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-03-20 09:59:42
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