Depremi muhabbet kuşlarının çırpınmalarıyla anlamışlar



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesindeki evlerinde, ailesiyle depreme yakalanan Kübra Bayırlı (24), "Gece, kuşlar çırpınıyordu. Kalktım baktım, eşyalar yere dökülüyor" sözleriyle o anda yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller ve öğrenci yurtlarında geçici barınma sağlanan depremzedeler, yaşadıklarını atlatmaya çalışıyor. Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için, çeşitli kurumlar da etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Manavgat'taki oyun evinin gerçekleştirdiği etkinliğe katılanlar, eğlenceli zaman geçirdi. Yüzleri boyanan ve atlı karıncada eğlenen çocuklara animatörler pamuk şeker, patlamış mısır ve balon verdi. Çocuklar oyun evindeki oyuncak köşesinde de keyifli zaman geçirdi.

'KÖYE GİTMİŞTİK, HASTAYDIK'

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Manavgat'a gelip 5 yıldızlı otelde eşi ve oğluyla misafir edilen Kübra Bayırlı, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Bayırlı, "O akşam kardeşimin sözü vardı. Biz o gece köyümüze gittik. Saat 21.00 gibi geri döndük. Köyde biraz üşüttük. Hem ben, hem eşim, hem de kardeşim hastaydık. Çocuk da hastaydı. Sonra yatıp uyuduk" dedi.

Deprem olduğunda evde kardeşine ait 2 muhabbet kuşunun bağırdığını anlatan Bayırlı, "Gece kuşlar çırpınıyordu. Kalktım baktım eşyalar yere dökülüyor. Kuşlar kafesi yırtacak gibi bağırıyordu. Eşimi güçlükle kaldırdım" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ HALA DÜZELMİŞ DEĞİL'

O sırada depremin şiddetini artırdığını anlatan Kübra Bayırlı, "Yerde yatan çocuğumu nasıl aldığımı bilemedim. Bir şekilde odadan dışarı attım kendimi. Kardeşimi de eşim uyandırdı. Sonra 'Allah´u ekber' diyerek dışarı çıktık. Kuşlar içeride kalmıştı. Ben, 'kuşları da alalım' dedim. Onlarınki de can yani. Sonra eşim ve kardeşim eve girip kuşları da getirdi. Dışarıya çıkınca çocuğum 'Anne deprem mi oldu?' diyerek ağlıyordu. Çocuğumun psikolojisi hala düzelmiş değil" dedi.

Kardeşinin sözü olduğundan o gün eşinin araç kiraladığını da belirten Bayırlı, "O arabayı kiralamasaydık soğukta kalmıştık. Bizi kimse düşünmezdi o durumda. 5 gün dışarıda kaldık. Yardım bekledik ama gelmedi. Yakınlarda bir akaryakıt istasyonu vardı, onun yıkama bölümünde yatıp kalktık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2023-03-20 14:48:30



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