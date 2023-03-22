Arkadaşları ile uyuşturucu kullanan İranlı, yaşamını yitirdi



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da birlikte kaldığı iki arkadaşı ile uyuşturucu madde alıp, eğlenen İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30), hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İran vatandaşı Shayan Rastegaran, iki arkadaşı ile gece geç saatlere kadar eğlendi. İddiaya göre uyuşturucu madde alan Shayan Rastegaran'ın uyanmaması üzerine arkadaşları, öğle saatlerinde odaya girerek kontrol etti. Rastegaran'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık çalışanları, Rastegaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, Rastegaran'ın 6 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve birçok kez araç kiraladığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-03-22 16:48:31



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