Bakan Çavuşoğlu, iftarını Antalya'da depremzedelerle birlikte yaptı



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ramazanın ikinci iftarını; 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Antalya´daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzedelerle birlikte yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinde depremzedelerle sohbet etti; çocuklara da futbol topu hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Antalya´da bulunan otellerin yanı sıra öğrenci yurtlarına da yerleştirilen depremzedelerle birlikte iftarını yaptı. Bakan Çavuşoğlu´na ziyareti esnasında Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Ahmet Hamdi Akseki Yurdu´na geldi. Burada iftar saatine kadar yurdun bahçesinde depremzedelerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra yemekhaneye geçti. Yemek sırasına geçerek yemeğini alan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, iftarını yaptı. Bir süre yemekhane de depremzedelerin taleplerini dinleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan öğrenci yurtlarına geçerek buradaki depremzedeleri de ziyaret etti.

ÇOCUKLARLA FUTBOL SOHBETİ

Bakan Çavuşoğlu´nu, üniversite içerisindeki yurtların girişinde depremzede çocuklar karşıladı. Ellerinde futbol topu bulunan çocuklar Bakan Çavuşoğlu´yla futbol sohbeti yaptı. Çocukların futbol toplarının eskidiğini gören Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, çocuklara yeni futbol topu sözü verdi. Bu esnada Bakan Çavuşoğlu´na eşlik eden Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, hemen futbol topu getirilmesini isterken, kısa sürede yeni gelen futbol topları depremzede çocuklara dağıtıldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra yurda girerek buradaki depremzedelerle de sohbet etti ve taleplerini dinledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-03-24 22:04:55



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