Oylarını kullanıp, pikniğe koştular



Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da oy verme işlemini tamamlayanlar, mesire ve piknik alanlarını doldurdu.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya'da oylarını erken saatlerde kullanan vatandaşlar, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte mesire alanlarını dolduranlar mangallarını yaktı. AntalyaKemer kara yolu üzerinde Topçam Günübirlik Kullanım Alanı'na gelenler, güzel havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 23 dereceleri gördüğü kentte, özellikle çocuklar denize girerek vakit geçirdi. Aileleri ise öğle saatlerinde yemek için hazırlık yaptı.

Oylarını erken saatlerde kullandıklarını söyleyen Can Aydın, "Oyumuzu kullandık, hayırlı, uğurlu olsun. Akşam da keyfe devam ederiz. Şimdi de mangal keyfi yapıyoruz" dedi.

Güzel havada piknik keyfi yaptıklarını belirten Neriman Çakan ise "Oyumuzu kullandık vatana, millete hayırlısı neyse o olsun. Seçime katılım daha yoğundu" diye konuştu.

Ali Deveci de "Oyumuzu kullandık sonrasında çoluk, çocuğu alıp geldik. Bugünü değerlendirmek istedik. Biz sabah çok erken gittiğimiz için çok yoğunluk yoktu. Sonrasında bir yığılma oldu. Biz de eşyalarımızı toplayıp buraya geldik. Saat 17.00'ye kadar burada olacağız" dedi.

ENGELLİLER ZEMİN KATTA OY KULLANDI

Muratpaşa ilçesinde yer alan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlar için zemin katta yer alan ek binadaki sınıflar kullanıldı. Okul bahçesine ailelerinin yardımıyla tekerlekli sandalyede gelen engelli vatandaşlar, seçmen listelerinde yer alan sınıflarda kısa süre sıra bekledi. Ardından oy pusulalarını ve mühürlerini alan engelliler, oy kullanma kabinine ailelerinin yardımıyla gitti. Kabinde tek başına oy kullanan engelliler, mühür bastıkları oy pusulalarını sarı zarfın içerisine katlayarak koydu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER Alparslan ÇINARAslı DURAN

2023-05-14 13:28:25



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