Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye öncülüğünde Rusya-Ukrayna tahıl koridoru anlaşması) Ülkemizin gayreti Rus ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla anlaşmanın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2023-05-17 17:03:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.