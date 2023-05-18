Taksi çarpınca ölen kişiyi, kaza öncesi darbeden 2 sanıktan `küfür´ savunması



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenip tutuklanan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, mahkemedeki savunmalarında maktulün kendilerine küfrettiğini öne sürdü. Çağrı Aktaş'ın, aracın sağında oturan eşinin kapısını açar gibi yaptığı sırada, arkadan Cömert Yılmaz'ın gelerek ona yumruk attığını anlatan Fatih Çelikkan, "Sonra ben de araçtan indim. Çağrı Aktaş yumruğun etkisiyle yerde yatıyordu. Çağrı yüzünü bana doğru çevirdi, hala küfrediyordu. Küfrettiği için ben de Çağrı'nın yüzüne bir yumruk attım" dedi.

Kaza, geçen yıl 29 Eylül günü saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın, 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında fenalık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

H.Ü. gözaltına alınırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın, 5 kişi yakalandı. Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Çelikkan ile Cömert Yılmaz olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fatih Çelikkan, Cömert Yılmaz ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkan ve Yılmaz tutuklandı, H.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, tutuksuz sanık H.Ü. ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Çelikkan, olay günü Kızılarık Caddesi'nde, kendisinin ve diğer sanık Cömert Yılmaz'ın idaresindeki iki araçla önlü arkalı orta şeritte seyrettikleri sırada, yol ortasında duran Çağrı Aktaş'ı gördüğünü anlattı. Aktaş'a çarpmamak için sola kırdığını, bu nedenle arkasından gelen Yılmaz idaresindeki otomobilin aracına çarptığını aktaran Çelikkan, aracın kaputuna iki elini koyan Aktaş'ın alkollü şekilde küfrettiğini söyledi.

İNTERNETTE GÖRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Çağrı Aktaş'ın, aracın sağında oturan eşinin kapısını açar gibi yaptığı sırada, arkadan Cömert Yılmaz'ın gelerek ona yumruk attığını anlatan Fatih Çelikkan, "Sonra ben de araçtan indim. Çağrı Aktaş yumruğun etkisiyle yerde yatıyordu. Çağrı yüzünü bana doğru çevirdi, hala küfrediyordu. Küfrettiği için ben de Çağrı'nın yüzüne bir yumruk attım. Çağrı'ya sinirlendim ve 'Kendini mi öldürteceksin, işine gücüne bak' dedim. Sonra Cömert Yılmaz ile birlikte yolun biraz daha kaldırım tarafına doğru Çağrı'yı taşıdık. Ancak Çağrı küfretmeye devam ettiği için daha fazla kendisini taşımadık ve bıraktık. Ertesi gün olayı internette gördüm ve polise teslim oldum" dedi.

'KALKAR YÜRÜR GİDER DİYE DÜŞÜNDÜM'

Sanık Cömert Yılmaz ise öndeki araçta sağ tarafta oturan hamile B.A.'ya zarar vereceğinden korktuğu için Aktaş'a yumruk attığını belirtti. Aktaş'ın yere düştüğünde küfretmeye devam ettiğini iddia eden Yılmaz, "Susması için omuz kısmına bir tekme attım. O sırada o sinirle Fatih arabadan indi ve o da bir yumruk salladı. Tam göremedim ama sanırım yüzüne vurdu. Yerdeyken Çağrı bize küfretmeye devam ediyordu. Çağrı Aktaş'ı yolun kenarına doğru çektik, küfretmeye devam ettiği için diğer sanık Fatih, Çağrı'ya bir tekme attı. Kafasına attığını hatırlıyorum. Fatih Çelikkan 'Başımıza bela olacak arabalara binip gidelim' dedi. Arabaya yöneldiğimizde Çağrı Aktaş hala küfrediyordu. Ben de 'Herhalde kendisi kalkar yürür gider' diye düşündüm. Bu sebeple araçlara bindik ve ayrıldık" diye konuştu.

SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Tutuksuz sanık H.Ü. ise yolda giderken bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini belirterek, önce bir sokak köpeğine çarptığını düşündüğünü söyledi. Aracı durdurduğunda Çağrı Aktaş'a çarptığını anladığını belirten H.Ü. "Korkumdan Çağrı'ya bakamadım. Olayın şoku ile çevremdekilere polisi ve ambulansı aramalarını söyledim. O esnada yoldan geçen bir hemşire Çağrı'nın durumuna baktı. Çağrı'nın üzerinden geçmeden hemen önce karşı şeritten ters yönde seyir halinde giden bir motosikletli kornaya basarak beni uyarmaya çalışmış, ancak aracın camları kapalı olduğu için korna sesini duyamadım" dedi. H.Ü. olayın olduğu yere bir ağacın gölgesinin düştüğünü belirterek, bu nedenle kıyafetleri siyah olan Çağrı Aktaş'ı göremediğini kaydetti.

Çağrı Aktaş'ın annesi Esme Aktaş, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-05-18 16:47:46



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