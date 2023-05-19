28 Mayıs'a düğün planlayanların rezervasyon erteleme telaşı



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)EVLİLİK tarihini aylar öncesinde 28 Mayıs olarak belirleyip, salonlarda rezervasyon yaptıran çiftler, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalınca, farklı illerden davetlilerin gelememesi, gelin alma, misafirlere yemek ikramı, kına gecesi gibi gelenekleri gerçekleştirememe kaygısıyla işletmecilerden düğün iptali veya erteleme talebinde bulundu.

Yaz dönemindeki düğün yoğunluğu nedeniyle aylar öncesinden düğün salonunu belirleyip 28 Mayıs Pazar günü için rezervasyon yaptıran bazı çiftler, cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalınca, düğünlerini ertelemek için işletmecilerle görüşmeye başladı.

Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, çiftlerin seçim gününe gelen düğün tarihini erteleme talebini onları mağdur etmeyecek şekilde düzenlemek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 50 bin civarında düğün salonu bulunduğunu anlatan Düğün ve Organizasyon Sektörü İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Halil İbrahim Söğüt de salonların yarısından fazlasında 28 Mayıs gününe rezervasyon yapıldığını söyledi. 28 Mayıs tarihinde salon kiralayan binlerce çiftin, rezervasyon iptali ya da düğünlerini erteleme kararı aldığını belirten Söğüt, "Çiftler farklı illerden davetlilerin gelememesi, seçim yasaklarından dolayı kına gecesi, gelin alma, misafirlere yemek ikramı gibi gelenekleri gerçekleştirememe nedenlerinden dolayı düğün iptali veya erteleme talebinde bulunuyor. Yaz sezonundaki düğün yoğunluğu nedeniyle çiftlerimize yeni tarih belirleme sıkıntısı yaşanıyor. Bazı çiftler rezervasyon iptalinden sonra başka ilçelerde salon arayışına girdi. Rezervasyon iptallerinde çiftler ile salon işletmecileri arasında kapora konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Rezervasyon iptali hemen hemen her salonda yaşanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-19 12:15:51



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