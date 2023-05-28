Kavşakta otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

Adem AKALANVeli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Emrah Çiçek (30) ile yanındaki Deniz Karakoç (25) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Nebiler Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Emrah Çiçek'in kullandığı 07 ARJ 292 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkarken kent merkezine seyir halinde olan İbrahim Sunar'ın (53) kullandığı 34 FPD 976 otomobille çarpıştı. Savrulup yoldan çıkan otomobiller, metrelerce sürüklendikten sonra otobüs durağına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emrah Çiçek ile yanındaki Deniz Karakoç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü İbrahim Sunar ile yanındaki S.P. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Antalya Adli Tıp Kurumu´na kaldırılan Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un cenazeleri, yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANVeli KÖKEN
2023-05-28 15:55:20
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