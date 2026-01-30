Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı" düzenlenecek

        Antalya'da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nda, üreticiler ve sektör paydaşları bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nda, üreticiler ve sektör paydaşları bir araya gelecek.


        Birlikten yapılan açıklamaya göre, MSR Fuarcılık Organizasyonu işbirliğiyle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleriyle yapılacak fuar, 6-8 Şubat'ta Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Fuarda, arıcılık malzemeleri, ekipmanları ve teknolojileri, ana arı, paket arı ve arı ırklarına yönelik bilgilendirme stantları, modern üretim teknikleri ve yenilikçi arıcılık çözümleri, bal, balmumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı ve arı sağlığı ürünleri yer alacak.

        Program kapsamında, sektördeki güncel gelişmeler alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan, fuarın sektör için stratejik bir buluşma noktası olacağını bildirdi.

        Antalya'nın ve Türkiye'nin arıcılıktaki güçlü konumuna dikkati çeken Turan, fuarın ev sahibi kent olarak Antalya'nın doğru bir merkez olduğunu belirtti.

        Aynı zamanda kentin, ülkenin farklı bölgelerinden gelen arıcılar için önemli bir kışlatma merkezi olduğunu aktaran Turan, "242 bin 450 kovan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen arıcılık merkezlerinden biri olan Antalya, Akdeniz iklimi, zengin bitki örtüsü ve yaylaları sayesinde çok sayıda bal ve arı ürününün üretimine imkan tanımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Turan, fuarın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda sektörel gelişim ve bilgi paylaşımı açısından önemli bir organizasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir'den kırsal mahalle yollarına 759 milyar 505 milyon TL'li...
        Antalya Büyükşehir'den kırsal mahalle yollarına 759 milyar 505 milyon TL'li...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Geçmişte paramızı ödediğimiz halde alamad...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Geçmişte paramızı ödediğimiz halde alamad...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Don için yapılan nakdi yardımı sel ve hortum...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Don için yapılan nakdi yardımı sel ve hortum...
        Cevdet Yılmaz: Avrupa, başkalarına güvenerek yola devam edemeyeceğini gördü...
        Cevdet Yılmaz: Avrupa, başkalarına güvenerek yola devam edemeyeceğini gördü...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel...
        Bir hafta aradan sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti Vatandaşl...
        Bir hafta aradan sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti Vatandaşl...