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        Evde çıkan yangında kurtarmak istediği eşiyle birlikte öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:22 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:23
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        Evde çıkan yangında kurtarmak istediği eşiyle birlikte öldü
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        Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, müstakil evde çıkan yangında Melahat Çakır (81) ve Salih Çakır (83) çifti, hayatını kaybetti. Yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın, yangının ilk anında balkona çıkıp yardım istediği, sonra da yatalak eşini kurtarmak için içeri girdiği öğrenildi.

        Finike ilçesi Eski Mahalle'de çocukları Erhan Çakır ile yaşayan Melahat-Salih Çakır çiftinin tek katlı müstakil evinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede beyninde tümör bulunan ve yatalak olan Salih Çakır ile ayağından rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın cansız bedenleri bulundu. Melahat Çakır'ın yangının ilk anlarında balkona çıkıp yardım istediği, sonra ise eşini kurtarmak için odaya girdiği ve bu sırada balkon kapısının önünde düştüğü belirlendi. Yangını duyup iş yerinden gelen çiftin oğlu Erhan Çakır, gözyaşı döktü.

        Bölgeye gelen Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Finike Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mahir ÇEVİREN

        2023-08-26 17:21:28

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