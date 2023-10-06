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        Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Süper Lig'in 8´inci haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:00
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        Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Süper Lig'in 8´inci haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçı değerlendirdiği açıklamasında, "Oyuna istekli bir şekilde başladık. Ama lüzumsuz bir şekilde taçtan gol yedik. Bu biraz moralimizi bozdu. Buna rağmen futbol oynamaya çalıştık. İkinci yarıda özellikle daha fazla topu bizde tutmaya çalıştık. Ama ikinci golü yedikten sonra biraz sıkıntı yaşadık. Tabi hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. 2-1 yenildik ama zaman yetmedi bize. Bana göre maçın hakkı en az beraberlikti. Ama mağlup olduk üzgünüz" diye konuştu.

        ÖMER ERDOĞAN: ÖZ GÜVENİMİZ AZALMIŞTI

        Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise açıklamasında, son iki maçta zorlu rakiplerle oynadıklarını ve Adana Demirspor maçında yaşanan mağlubiyete üzüldüklerini belirtti.

        Erdoğan konuşmasında, "Önemli bir galibiyet önemli bir maçtı. Uzun zamandır, ilk hafta Başakşehir FK dışında içeride oynadığımız maçlarda galip gelemiyorduk. İyi oynadığımız maçlar vardı bunlardan, Hatayspor içeride çok farklı oynayabileceğimiz, devamında Kasımpaşa gibi 3-1 öne geçip de koruyamadığımız maçlar bizim ister istemez öz güvenimizi biraz azalttı. Çünkü ister istemez özgüvenimizi azalttı diyeceğim çünkü hallettiğimiz şeyleri alamayınca bir öz güven kaybı oluyor. Son iki maçta da çok zorlu maçlar oynadık. Hem Fenerbahçe hem Adana Demirspor maçları. Özellikle Adana Demirspor maçındaki farklı mağlubiyet bizi üzdü ama bu haftaki çalışmalarımızda özellikle bu maç oyuncuların ne kadar galip gelmek istediklerini, iyi mücadele ettiklerini, galibiyeti çok isteyen bir takım olacaklarının mesajını bize vermiştir. Onun için burada sahada verdikleri mücadelede ciddi konsantre olmuş bir takım oyunu oynayan Alanyaspor olarak gösterdikleri ve bunu galibiyette süsledikleri için kendilerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kolay bir galibiyet değildi. Ligde aşağı yukarı bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki bütün takımlar bence birbirini yenecek güce sahipler ama biz de özellikle içeride bundan sonraki oynayacağımız maçlarda kayıpsız ve dışarıda da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp inşallah hedefimize ulaşırız" dedi.

        "SON DAKİKAYA KADAR TAKIMLARINA SAHİP ÇIKTILAR"

        Maçın başından sonuna kadar Alanyaspor taraftarlarının kendilerini desteklediğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

        "Buraya bugün gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü maç öncesi bu kritik dönemde oyuncularımız bizleri sağ olsun tribüne çağırıp inançlarını gösterdiler. Onlara da çok teşekkür ederim, son dakikaya kadar takımlarına sahip çıktılar, inançlarını gösterdiler."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Atılay Canel'in açıklaması

        -Ömer Erdoğan'ın açıklaması

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın Biricik

        2023-10-06 23:54:59

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