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        Denizden gökyüzüne motosiklet yarışı heyecanı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın son gününde sporcular sahilde başladıkları yarışı 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde tamamladı. Ormanlık, dağlık alanlardan, su birikintilerinden, patikalardan oluşan zorlu etabı Güney Afrikalı Wade Young kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:00
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        Denizden gökyüzüne motosiklet yarışı heyecanı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın son gününde sporcular sahilde başladıkları yarışı 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde tamamladı. Ormanlık, dağlık alanlardan, su birikintilerinden, patikalardan oluşan zorlu etabı Güney Afrikalı Wade Young kazandı.

        Kemer'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın son gününde 'dağ' etabı koşuldu. Çamyuva Sahili'nden başlayan yarışa 42 ülkeden 396 sporcu katıldı. Sporcular 60 kilometrelik parkurda, deniz seviyesinden 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı. Parkurda ormanlık alanlardan, su birikintilerinden, dar patikalardan ve dağlık alanlardan geçen sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Dağ etabını Güney Afrikalı Wade Young kazandı. İkinciliği Güney Afrikalı Travis Teasdale, üçüncülüğü de aynı ülkeden Matty Green elde etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlar sonrası ödül töreni yapıldı. Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki törene Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yarış organizatörü Semih Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Selami Minta da katıldı. Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "İlçemizin en iyi şekilde tanıtılmasından dolayı mutluyuz. Yarışta dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Hedefimiz dünya şampiyonasını Kemer'de yapmak. İnşallah bu gerçekleşecektir" dedi.

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