Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türk bayrağı açıp, dalış yaptılar CUMHURİYET'in100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1000 dalgıç, 135 noktada dalış etkinliği gerçekleştirdi. Antalya Sualtı Sporları Kulubü (ANTSAK) ile Akdeniz Yunus Dalış Merkezi'nden 20 dalgıç da Konyaaltı Sahili'nde Türk bayrağı açıp, dalış yaptı.

CUMHURİYET'in100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1000 dalgıç, 135 noktada dalış etkinliği gerçekleştirdi. Antalya Sualtı Sporları Kulubü (ANTSAK) ile Akdeniz Yunus Dalış Merkezi'nden 20 dalgıç da Konyaaltı Sahili'nde Türk bayrağı açıp, dalış yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli kurumlar farklı etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 1000 dalgıç, Türkiye genelindeki 135 farklı noktada dalış yaptı. Antalya'da da ANTSAK ile Akdeniz Yunus Dalış Merkezi dalgıçları, Konyaltı Varyant altı Beack Park 1 No'lu plajda dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek Türk bayrağı açtı, ardından Akdeniz'in serin sularında dalış yaptı.

Etkinlikler kapsamında Antalya'da 20 dalgıçla dalış yaptıklarını belirten ANTSAK Başkanı Alim Tuğ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları etkinliği kapsamında 20 dalgıç arkadaşımızla beraber denize dalış yaptık. Cumhuriyete derinden bağlıyız ve 'Derinlere saygı dalışı' anlamında faaliyeti gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetin nice ve yüzlerce yaşa ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye'de aynı anda 135 noktada 1000 dalgıcın yaptığı organizasyonu yapıyoruz" dedi.