Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Litvanyalı dağcı, uçurumdan düşüp öldü

        ANTALYA'nınGündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litvanyalı dağcı, uçurumdan düşüp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınGündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti.

        Olay, Taşeli Platosu'nun en yüksek dağlarından olan Antalya, Konya ve Karaman arasında kalan 2877 rakımlı Geyik Dağı'nda meydana geldi. Dağın Gündoğmuş sınırını keşfetmek üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Litvanyalı 25 dağcı, rehber eşliğinde ilerlerken, Oscar Leha henüz bilinmeyen nedenle uçurumdan düştü. Durumu fark eden gruptakiler, bölgede telefon çekmediği için yerleşim yerine doğru rotasını değiştirdi. Yerleşim noktasına ulaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Jandarma, sağlık ekipleri ve AKUT Alanya Birimi bölgeye sevk edildi. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri, Oscar Leha'nın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Oscar Leha'nın cansız bedeni, ekipler tarafından alandan alınıp kurtarma helikopteriyle tahliye edildi. Grubun diğer üyeleri ise jandarma tarafından güvenli alana ulaştırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcıları Antalya'da buluştu
        Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcıları Antalya'da buluştu
        Antalya'da 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane hizmete açıldı
        Antalya'da 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane hizmete açıldı
        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık ça...
        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık ça...
        Patara Deniz Feneri'nden '100'üncü yıl' ışığı 
        Patara Deniz Feneri'nden '100'üncü yıl' ışığı 
        Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet
        Antalya'da 6,5 kişiye 1 motosiklet
        15. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 8 Kasım'da Antalya'da açılacak
        15. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 8 Kasım'da Antalya'da açılacak