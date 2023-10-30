Litvanyalı dağcı, uçurumdan düşüp öldü

ANTALYA'nınGündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Taşeli Platosu'nun en yüksek dağlarından olan Antalya, Konya ve Karaman arasında kalan 2877 rakımlı Geyik Dağı'nda meydana geldi. Dağın Gündoğmuş sınırını keşfetmek üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Litvanyalı 25 dağcı, rehber eşliğinde ilerlerken, Oscar Leha henüz bilinmeyen nedenle uçurumdan düştü. Durumu fark eden gruptakiler, bölgede telefon çekmediği için yerleşim yerine doğru rotasını değiştirdi. Yerleşim noktasına ulaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Jandarma, sağlık ekipleri ve AKUT Alanya Birimi bölgeye sevk edildi. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri, Oscar Leha'nın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Oscar Leha'nın cansız bedeni, ekipler tarafından alandan alınıp kurtarma helikopteriyle tahliye edildi. Grubun diğer üyeleri ise jandarma tarafından güvenli alana ulaştırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.