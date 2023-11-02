Komşuların 'tadilat' kavgası; 1'i çocuk, 3 yaralı ANTALYA'da tadilat nedeniyle komşularıyla tartışan Yılmaz S., tabancayla ateş edip Ali F. (46) ile bu sırada okuldan evlerine dönen Sinem U.'yu (8) yaraladı. Muhammet F.'nin (64) de tabancanın kabzasıyla başına vuran Yılmaz S., polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da tadilat nedeniyle komşularıyla tartışan Yılmaz S., tabancayla ateş edip Ali F. (46) ile bu sırada okuldan evlerine dönen Sinem U.'yu (8) yaraladı. Muhammet F.'nin (64) de tabancanın kabzasıyla başına vuran Yılmaz S., polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2102 Sokak´ta meydana geldi. Yılmaz S., yan apartmanın ikinci katında tadilat yapan Ahmet A. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Yılmaz S. küfredince aynı sokakta oturan Muhammet F. ile oğlu Ali F. kendisini uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında önce tartışma, ardından da arbede yaşandı. Üzerinde taşıdığı tabancanın kabzasıyla Muhammet F.'nin başına vuran Yılmaz S., ardından rastgele ateş etti. Bu sırada okuldan evine dönen Sinem U. sol bacağına, Ali F. de ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem U., Ali F. ve Muhammet F. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Yılmaz S.'yi 250 metre ilerideki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz S.´nin çöp konteynerine attığını söylediği tabanca ise bulunamadı. Ekipler, Yılmaz S.'yi polis merkezine götürdü.

Bu arada Yılmaz S. ile komşuları arasında çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tabanca sesleri sonrası komşuların Yılmaz S.'yi kovaladığı görüldü.