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        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi

        ANTALYA'nınAlanyailçesine demirleyen 'Norwegian Gem' adlı kruvaziyer, çoğunluğu ABD vatandaşı 1753 turist getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:40
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        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi
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        ANTALYA'nınAlanyailçesine demirleyen 'Norwegian Gem' adlı kruvaziyer, çoğunluğu ABD vatandaşı 1753 turist getirdi.

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinden hareket eden Bahama bayraklı 295 metre uzunluğundaki 'Norwegian Gem' adlı kruvaziyer, Alanya'ya çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 1753 turist getirdi. 1039 mürettebatı bulunan gemiden inen turistlerin bazıları tarihi ve turistik yerleri gezdi, bazıları da ilçede alışveriş yaptı. Kruvaziyer, saat 18.00'de Heraklion'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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