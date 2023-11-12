Antalya Lara Plajı'nda hortum paniği
ANTALYA'nınLara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Tatilciler sağa sola kaçışırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
ANTALYA'nınLara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Tatilciler sağa sola kaçışırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde kıyıya yakın bölgede çıkan ve karaya ulaşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Deniz şemsiyeleri ve plaj havluları havada uçuşurken, sahildekiler sağa sola kaçıştı. Tatilciler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tatilcilerin çığlıkları cep telefonu görüntülerine de yansıdı.
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