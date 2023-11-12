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        Antalya Lara Plajı'nda hortum paniği

        ANTALYA'nınLara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Tatilciler sağa sola kaçışırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:10
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        Antalya Lara Plajı'nda hortum paniği
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        ANTALYA'nınLara bölgesindeki plajda çıkan hortum, güneşlenen ve denize girenlere korku dolu anlar yaşattı. Tatilciler sağa sola kaçışırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde kıyıya yakın bölgede çıkan ve karaya ulaşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Deniz şemsiyeleri ve plaj havluları havada uçuşurken, sahildekiler sağa sola kaçıştı. Tatilciler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tatilcilerin çığlıkları cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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