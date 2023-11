Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımız yapmak istediği işi mutfağında öğrensin istiyoruz (2)

'İSRAİL,DEVLETTENZİYADE TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ DAVRANIYOR'

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan'a AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu ve Tuğba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti. Işıkhan, burada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Filistin'in zulüm altında olduğunu belirten Işıkhan, "Kutsal topraklarımız, ilk kıblemiz zulüm altında, kana bulanmış durumda. Gazze'de bebekler, masum insanlar acımasızca öldürülüyor. Bir devletten ziyade terör örgütü gibi davranan İsrail; ne hastane, ne okul, ne ibadethane, ne aşevi ayrımı yapmadan canlı gördüğü her şeyi yok etmeye devam ediyor" dedi.

Filistin'de Gazzelilere karşı bir soykırım gerçekleştirildiğini de anlatan Işıkhan, "Nitekim Kudüs bizim ezeli ve ebedi davamızdır. Bu sebeple Kudüs zincirlerinden ve işgalci İsrail'in zulmünden kurtulmadığı sürece bir yanımız hep eksik, hep mahzun kalmaya devam edecek. Zulüm devam ettikçe elbette biz de susmayacağız. Bin yıldır bu coğrafyada mazlumun ve mağdurun hamisi olmuş bir medeniyetin mirasçıları olarak fırsat bulduğumuz her an ve her ortamda sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Kalıcı bir ateşkes sağlanana, Filistin rahat bir nefes alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

TÜREL DÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Işıkhan, yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Önceki belediye başkanı Menderes Türel'in dönemine işaret eden Işıkhan, "Antalya, bundan bir 5 yıl öncesine kadar sürekli gelişen ve güzelleşen bir şehrimizdi. Ancak maalesef üzülerek söylüyorum ki son yerel seçim ile halka hizmetten bihaber bir yönetim anlayışıyla tabiricaizse heba olmaya başlayan şehirlerimizden birisi haline gelmeye başladı" dedi.

31 Mart yerel seçimine ilişkin partililerine seslenen Işıkhan, Antalya'da 5 yıllık aranın ardından Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AK Parti´li olmayan ilçe belediyelerini de kazanarak, vatandaşı AK Parti hizmetleri ile buluşturacaklarını söyledi.

ANTALYA'YA VERİLEN DESTEKLER

Bakanlık olarak aktif iş gücü piyasası programları ve teşvikleri ile istihdamı destekleme ve yatırım ortamını iyileştirme noktasında çalışmaların meyvesini almaya devam ettiklerini de kaydeden Işıkhan, Antalya'da İŞKUR aracılığıyla 2002'de özel ve kamu sektöründe toplam 1237 vatandaşın işe yerleştirildiğini ve geçen yıl bu rakamın 45 bin 916 olduğunu söyledi. 21 yılda Antalya'da toplamda 375 bin 902 vatandaşın İŞKUR ile işe yerleştirildiğini belirten Işıkhan, "2002 yılından günümüze kadar şehrimizde, toplam 142 bin 242 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Antalya'da 179 bin 431 vatandaşımıza 2,4 milyar TL Kısa Çalışma Ödeneği, 419 bin 193 vatandaşımıza 2,4 milyar TL İşsizlik Ödeneği, 178 bin 648 vatandaşımıza 761,3 milyon TL Nakdi Ücret Desteği ödedik" diye konuştu.

Işıkhan daha sonra partilileri ile basına kapalı şekilde bir süre görüştükten sonra iş insanlarıyla bir araya geleceği toplantıya geçti.