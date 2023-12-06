Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Golf Mad Golf Turnuvası başladı

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27. Golf Mad Golf Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Golf Mad Golf Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27. Golf Mad Golf Turnuvası başladı.

        Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçünün mücadele edeceği 27. Golf Mad Golf Turnuvası üç gün sürecek. Turnuvaya profesyonel golfçü Simon Dyson ile Türkiye Golf Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmciler Mehmet Aygün ve Fesih Tamince gibi isimler de katıldı.

        Organizasyon sorumlusu Bekir Kara, turnuva formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu belirterek, "23 ülkeden 172 golfçü yarışacak. Bu golfçülerden 43'ü profesyonel, diğerleri ise amatör. Turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçüler toplam 60 bin Euro ödülün sahibi olacak. Ayrıca amatör golfçülere otelde konaklama ile uçak bileti ödüllerimiz var. 6 defa Avrupa şampiyonu olmuş Simon Dyson ve Avrupa Turu'nda şampiyonluk yaşamış olan İrlandalı Damien McGrane gibi golfçüler burada yarışacak. Turnuvanın kış döneminde bölge turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.

        Turnuva, 9 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Dövüldükten sonra bayıldığı yolda taksi çarpmasıyla öldü, darbeden 2 sanığa...
        Dövüldükten sonra bayıldığı yolda taksi çarpmasıyla öldü, darbeden 2 sanığa...
        Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
        Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
        Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne neden olan sanıklara hapis cezası
        Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne neden olan sanıklara hapis cezası
        Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaförün ölümüne neden olan sanık, Ankara'...
        Antalya'da otomobiliyle çarptığı kuaförün ölümüne neden olan sanık, Ankara'...
        Önemsenmeyen bacak varisleri kalıcı hasarlara neden olabiliyor
        Önemsenmeyen bacak varisleri kalıcı hasarlara neden olabiliyor
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek