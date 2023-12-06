Antalya'da Golf Mad Golf Turnuvası başladı

ANTALYA'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27. Golf Mad Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçünün mücadele edeceği 27. Golf Mad Golf Turnuvası üç gün sürecek. Turnuvaya profesyonel golfçü Simon Dyson ile Türkiye Golf Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmciler Mehmet Aygün ve Fesih Tamince gibi isimler de katıldı.

Organizasyon sorumlusu Bekir Kara, turnuva formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu belirterek, "23 ülkeden 172 golfçü yarışacak. Bu golfçülerden 43'ü profesyonel, diğerleri ise amatör. Turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçüler toplam 60 bin Euro ödülün sahibi olacak. Ayrıca amatör golfçülere otelde konaklama ile uçak bileti ödüllerimiz var. 6 defa Avrupa şampiyonu olmuş Simon Dyson ve Avrupa Turu'nda şampiyonluk yaşamış olan İrlandalı Damien McGrane gibi golfçüler burada yarışacak. Turnuvanın kış döneminde bölge turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.

Turnuva, 9 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.