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        Tarihi Üçkapılar'a 'güvercin dışkısı' zararı

        ANTALYA'nın simge tarihi yerlerinden Üçkapılar'a konan güvercinlerin dışkı asitlerinin yapıya zarar verdiği tespit edildi. Zarar gören yerlerin restore edileceğini belirten Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, "Kapının temizlemesine başlayacağız. Güvercinlerin gübresindeki asitle zarar görmüş" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:05
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        Tarihi Üçkapılar'a 'güvercin dışkısı' zararı
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        ANTALYA'nın simge tarihi yerlerinden Üçkapılar'a konan güvercinlerin dışkı asitlerinin yapıya zarar verdiği tespit edildi. Zarar gören yerlerin restore edileceğini belirten Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, "Kapının temizlemesine başlayacağız. Güvercinlerin gübresindeki asitle zarar görmüş" dedi.

        Roma İmparatoru Hadrianus'un 130 yılında Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilen anıtsal zafer takı Hadrian Kapısı, turizm kenti Antalya'nın simge yerleri arasında bulunuyor. 'Üçkapılar' olarak da bilinen kapının alt kısmı, 1959'da büyük bir restorasyondan geçirilerek aslına uygun hale getirildi. Kapı, kente gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret edip, fotoğraf çektirdiği yerler arasında bulunuyor. Antalya Valiliği, zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak dış yüzeyinde hasarlar ve yıpranmalar tespit edilen tarihi yapıyla ilgili harekete geçerek, restorasyon çalışması başlattı.

        'KALEİÇİ YENİDEN CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

        Ön incelemede kapının sağ ve solunda bulunan yapılara konan güvercinlerin dışkılarındaki asit nedeniyle taş yapıda zamanla erimeler tespit edildi. Yapı için proje hazırlandı. Güvercinlerin yapıya konması engellenmeyecek ancak zarar verilen yerler daha sağlam hale getirilerek proje tamamlanacak. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, Antalya Valiliği'nin tüm Kaleiçi'ni kapsayan bir projeyle ilgilendiğini söyledi. Yapının belli dönemlerde zarar görerek günümüze kadar geldiğini belirten Karabayram, "Çevre faktörleri ile ne yazık ki günümüze kadar bazı bozulmalar yaşamış. Bu sorunlar ele alınacak. Kaleiçi'ni bütünsel olarak ele alacak bir proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle Kaleiçi yeniden cazibe merkezi olacak" dedi.

        2024'TE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

        Güvercinlerin dışkısından kaynaklı Üçkapılar'ın farklı noktalarında yıpranmalar olduğunu da kaydeden Karabayram, "Güvercinlerin gübrelerinden dolayı bir bozulma yaşanıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Güvercinler tabii ki hayatımızın en ayrılmaz parçalarından biri. Bunlara yönelik de tedbirler alınmalı. 2024 yılında çalışmaya başlanacak ve bu kapının temizlemesine başlayacağız. Güvercinlerin gübresindeki asitle zarar görmüş. Burada kuş kovarlar ya da jellerle önlemler alınabilir" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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