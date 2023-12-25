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        Eşini 9 bıçak darbesiyle öldüren koca: Kaç kez neresine vurduğumu hatırlamıyorum

        ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Ceylan Sümer'i (30) 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin Sümer (32), "Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:15
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        Eşini 9 bıçak darbesiyle öldüren koca: Kaç kez neresine vurduğumu hatırlamıyorum
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        ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Ceylan Sümer'i (30) 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin Sümer (32), "Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

        Olay, 20 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Metin Sümer, bir süre sonra barıştığı eşi Ceylan Sümer'i, bir tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Sümer olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Metin Sümer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca Ceylan Sümer'in 2022 yılı Kasım ayında eşi Metin Sümer'e boşanma davası açtığı öğrenildi.

        'EŞİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Metin Sümer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. İlk duruşmaya, tutuklu sanık Metin Sümer'in yanı sıra, taraf avukatları ve Ceylan Sümer'in akrabaları katıldı. Savunmasını yapan Sümer, olayın aldatma ve kıskançlık nedeniyle olduğunu iddia etti. Eşi Ceylan Sümer'in kendisini aldattığını öne süren Metin Sümer, "Ceylan'ın babasını ve ablasını arayarak 'Kızınızın alın' dedim. O sırada Ceylan ile tartıştık. Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim, hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

        ÇOCUKLARININ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

        Duruşma savcısı, çocuklarının ifadesini hatırlatması üzerine sanık Metin Sümer, "Eşimin yere düşünce bayıldığını ve benim de yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak onu bıçakladığım yönündeki ifadeleri kabul etmiyorum. Ben eşime vurup yere düşmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştır. Pişmanım çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum" diye konuştu. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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