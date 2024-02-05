Fabrikaların çatıları elektrik üretiyor

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 385 fabrikadan 70'inin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu, 73 fabrika için de yapım aşaması sürüyor. 70 fabrika çatısı yılda 59 milyon kWh elektrik üretiyor ve OSB'de yılda tüketilen elektriğin yüzde 10'u buradan karşılanıyor. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bu çatıların 1,5 milyon metrekaresini GES yaptığınızda, saat 09.00- 17.00 arasında Antalya OSB'nin dışarıdan elektrikle ilgili herhangi bir ihtiyacı kalmıyor" dedi.

Toplam 385 fabrikanın faaliyette olduğu Antalya OSB'de, sanayiden tarıma, gıda ürünlerinden ağaç ve orman ürünlerine kadar birçok sektörde üretim yapılırken, fabrikaların çatıları da 'Çatılara Özgürlük' adlı proje kapsamında kurulan güneş enerji santralleri ile (GES) elektrik enerjisi üretiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı da olan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 2018 yılında 'Çatılara Özgürlük' diye bir projeyi Türkiye gündemine getirdiklerini belirterek, "Bizim söylediğimiz proje aslında şu anda hayata geçmiş bir proje değil. Aslında bizim söylediğimiz gibi geçse çok daha hızlı olacaktı. Bizim 'Çatılara Özgürlük' projemiz organize sanayi bölgelerinin içerisindeki tüm fabrikaların çatılarının, altındaki tüzel kişilikten ayrılması, bir nevi fabrikanın üstündeki çatının havaya kaldırıldığını düşünün ve tamamının tek elden organize sanayi bölgesi yönetim kurulu tarafından tüm OSB'nin üzerindeki çatıların güneş paneli yapılması projesiydi. Finans şirketleriyle anlaşılacak, tüm fabrikaların çatıları GES'le donatılacak, sonra bu finans şirketlerine 5,5- 6 yılda geri dönüşü sağlanacaktı, maliyetini tekrar kazanma süresi. Borcu bittikten sonra da altındaki tüzel kişiliğe çatının devredilmesiydi. 'Çatılara Özgürlük' projesi buydu, tam olarak bu gerçekleştirilemedi ama büyük bir mesafe alındı" dedi.

70 FABRİKADA GES KURULDU, 73'Ü YAPIM AŞAMASINDA

'Çatılara Özgürlük' projesi kapsamında 4 bankayla protokol imzaladıklarını ve sanayicilere bu protokollerin gönderildiğini belirten Bahar, şu ana kadar Antalya OSB'deki fabrika çatılarına kurulan GES'lerin sayısı 70'e, ürettikleri elektriğin ise 59 milyon kWh'ye yükseldiğini açıkladı. Bahar, Antalya OSB'de 2023 yılında tüketilen toplam elektrik miktarının 609 milyon 549 bin kWh iken; çatı GES'lerin ürettiği 59 milyon kWh enerjinin üretimde kullanılan elektriğin yüzde 10'unu karşıladığını söyledi. Fabrikasının çatısına GES kurulması için başvuru süreci devam 73 fabrika daha olduğunu kaydeden Bahar, bu yatırımların tamamlanıp, sistemi devreye almaları halinde bölgedeki GES sayısının 143'e çıkacağını, söz konusu GES'lerin üretimde kullanılan elektriğin yüzde 25'inin yenilebilir kaynaklardan elde edilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

İHTİYACIN TAMAMI ÇATILARDA ÜRETİLEBİLİR

Bugünkü GES panel fiyatlarına bakıldığında kendini amorti sürecinin 4 yıla kadar indiğini ve daha avantajlı hale geldiğini söyleyen Bahar, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir çatıdan bahsediyoruz. Bu çatıların 1,5 milyon metrekaresini GES yaptığınızda, saat 09.00- 17.00 arasında Antalya OSB'nin dışarıdan elektrikle ilgili herhangi bir ihtiyacı kalmıyor. Bu çok büyük bir proje, çünkü neredeyse enerjinin 4'te 3'ünü yurt dışından satın alıyoruz. Bu da cari açığımızı çok tetikliyor. Ne kadar GES yapılır, rüzgar enerjisinden faydalanılırsa; ülkemiz için enerjide bağımsızlık açısından çok önemli" diye konuştu.

KORKUTELİ OSB'DEKİ FABRİKALAR DA GES'Lİ OLACAK

İklim krizi sorunu, Paris İklim Anlaşması gibi konulara da dikkati çeken ve ihracatta karbon vergisi ödemek zorunda kalınmayacağını belirten Bahar, "Bu anlamda da attığımız adımlar, Antalya'da gerçekten çok özel adımlar. Bu GES'ler, bizim rekabetçilik gücümüzü de destekleyecek. Çok yeni bir tane Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Burada da fabrikaları kurulum aşamasında çatılarını GES yapmaları konusunda teşvik edeceğiz. Bu da Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi'nin iklimle, çevreyle barışık, çevreci bir organize sanayi bölgesi olmasını sağlayacak. Bu da bizim için apayrı bir mutluluk kaynağı. Korkuteli'nde yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan açıyoruz. Bu da kesintileriyle, teknik alanlar, yollar, peyzaj harici fabrikalar için yaklaşık 750 bin metrekarelik bir alan kalıyor. Şu anda bütün başvurular bitti. 73 fabrikamızı devreye alacağız. Herhalde altıncı ay itibarıyla temelleri atmaya başlarız" dedi.