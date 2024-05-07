50 kruvaziyerle 61 bin yolcu

KRUVAZİYER turizminde ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'ye 50 gemiyle 61 bin 113 yolcu geldi.

Türkiye'deki 9 limana ocak, şubat ve mart aylarında 50 kruvaziyer yanaştı. Trabzon, Amasra ile Çanakkale'ye 3'er, Antalya, İzmir ile Marmaris'e 1'er, İstanbul'a 8, Samsun'a 4, Kuşadası'na 26 kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 61 bin 113 yolcu yer aldı. Yılın 3 ayında en çok kruvaziyer ve yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası'na demir atan 26 kruvaziyerle 35 bin 885 turist kenti gezdi.

Kruvaziyer turizmi gelen yolcu ve gemi sayısıyla bu sene rekorla başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232 yolcu geldi. 2024 Ocak, 2011 yılının Ocak ayında Türkiye'ye 8 kruvaziyerle gelen 20 bin 712 yolcunun ardından 'En fazla yolcunun geldiği ocak ayı' olarak kayıtlara geçti.