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        'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde

        TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastlanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde yer aldığını belirterek, "Tüketici, satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:35
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        'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
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        TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastlanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde yer aldığını belirterek, "Tüketici, satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir" dedi.

        Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun, evde servis için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.

        Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini söyledi. Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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