'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, manav ve pazarda iştah kabartan, görünümüne aldanıp satın alındıktan sonra evde dilimlenirken renksiz ve tatsız haline rastlanılan olgunlaşmamış, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde yer aldığını belirterek, "Tüketici, satıcıdan ürünün değişimi veya parasını talep edebilir" dedi.

Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun, evde servis için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu.