Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da
ANTALYAValisi Hulusi Şahin, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflasını açıklamasının ardından Antalya turizmine olan etkileri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.
ANTALYAValisi Hulusi Şahin, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflasını açıklamasının ardından Antalya turizmine olan etkileri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının 18 bin civarında olduğunu belirtti.
Büyük çoğunluğu Antalya'ya olmak üzere yılda 1 milyonun üzerinde Avrupalı turisti Türkiye'ye getiren FTI tur operatörünün iflasına ilişkin konuşan Vali Hulusi Şahin, şu an bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının ilk hesaplamaya göre 18 bin civarında olduğunu söyledi. Şahin, "Hiçbir sıkıntı olmadan bu turistleri, bizim otelcilerimiz, partilerini yapıp, geri dönüşlerini zaten planladı" dedi.
'HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN'
Vali Şahin, rezervasyonlar konusuna da değinerek, "Onlar zaten gelmeyecekler. Dolayısıyla bir alan açıklığı olacak. Bir rezervasyon iptali olacak ama bununla ilgili tedbirler alındı. Vakit var. Bunun öyle daha önce yaşanan iflaslar gibi büyük çaplı bir etki yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü buna göre hem daha tedbirli Antalya turizmi hem de orada bir sigorta mekanizması da işliyor. Dolayısıyla FTI'ın Antalya turizminin totaline çok olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. İlk izlenimler olumsuzdu; ama her geçen gün daha da bu konunun çözüleceği yönünde gidiyor. O konuda herkesin içi rahat olsun. Bir miktar kış turizmiyle ilgili şüpheler oluştu; fakat önümüzde ciddi vakit var. Antalya turizminin dinamiklerinin hızlı bir şekilde o boşlukları dolduracağını düşünüyorum. Dolayısıyla o eski yıllarda, Thomas Cook'un falan döneminde, yaşanan olayların bu dönem yaşanması söz konusu olmaz" diye konuştu.
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