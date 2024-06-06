Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da

        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflasını açıklamasının ardından Antalya turizmine olan etkileri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflasını açıklamasının ardından Antalya turizmine olan etkileri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının 18 bin civarında olduğunu belirtti.

        Büyük çoğunluğu Antalya'ya olmak üzere yılda 1 milyonun üzerinde Avrupalı turisti Türkiye'ye getiren FTI tur operatörünün iflasına ilişkin konuşan Vali Hulusi Şahin, şu an bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının ilk hesaplamaya göre 18 bin civarında olduğunu söyledi. Şahin, "Hiçbir sıkıntı olmadan bu turistleri, bizim otelcilerimiz, partilerini yapıp, geri dönüşlerini zaten planladı" dedi.

        'HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN'

        Vali Şahin, rezervasyonlar konusuna da değinerek, "Onlar zaten gelmeyecekler. Dolayısıyla bir alan açıklığı olacak. Bir rezervasyon iptali olacak ama bununla ilgili tedbirler alındı. Vakit var. Bunun öyle daha önce yaşanan iflaslar gibi büyük çaplı bir etki yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü buna göre hem daha tedbirli Antalya turizmi hem de orada bir sigorta mekanizması da işliyor. Dolayısıyla FTI'ın Antalya turizminin totaline çok olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. İlk izlenimler olumsuzdu; ama her geçen gün daha da bu konunun çözüleceği yönünde gidiyor. O konuda herkesin içi rahat olsun. Bir miktar kış turizmiyle ilgili şüpheler oluştu; fakat önümüzde ciddi vakit var. Antalya turizminin dinamiklerinin hızlı bir şekilde o boşlukları dolduracağını düşünüyorum. Dolayısıyla o eski yıllarda, Thomas Cook'un falan döneminde, yaşanan olayların bu dönem yaşanması söz konusu olmaz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması

        Benzer Haberler

        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu
        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu
        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu
        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Alanya Limanı'na demirledi
        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Alanya Limanı'na demirledi
        Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda 8 sanığa 20'şer yıl hapis i...
        Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda 8 sanığa 20'şer yıl hapis i...
        Seyir halinde alev alan halk otobüsü küle döndü; o anlar kamerada
        Seyir halinde alev alan halk otobüsü küle döndü; o anlar kamerada