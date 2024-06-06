Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da

ANTALYAValisi Hulusi Şahin, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'ın iflasını açıklamasının ardından Antalya turizmine olan etkileri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının 18 bin civarında olduğunu belirtti.

Büyük çoğunluğu Antalya'ya olmak üzere yılda 1 milyonun üzerinde Avrupalı turisti Türkiye'ye getiren FTI tur operatörünün iflasına ilişkin konuşan Vali Hulusi Şahin, şu an bu firma ile Antalya'ya gelmiş ve tatilde olan turist sayısının ilk hesaplamaya göre 18 bin civarında olduğunu söyledi. Şahin, "Hiçbir sıkıntı olmadan bu turistleri, bizim otelcilerimiz, partilerini yapıp, geri dönüşlerini zaten planladı" dedi.