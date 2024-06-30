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        İsrail uçağı rahatsızlanan yolcu için Antalya'ya acil iniş yaptı

        İSRAİL'in El Al Havayolları'na ait uçak yolcusunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanına acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:35
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        İsrail uçağı rahatsızlanan yolcu için Antalya'ya acil iniş yaptı
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        İSRAİL'in El Al Havayolları'na ait uçak yolcusunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Hasta Sharon Nevo isimli yolcu indirildikten sonra uçak tekrar seferine devam etti.

        Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Polonya'nın Varşova kentinden havalanan İsrail'in El Al Havayollarına ait uçak, Sharon Nevo isimli yolcunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Solunum yolundan rahatsızlanan yolcu Sharon Nevo'nun sağlık ekipleri tarafından indirilmesinin ardından uçak, seferini sürdürdü. İsrail'e ait uçak yakıt ikmali için Rodos'a; oradan da Tel Aviv'e uçacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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