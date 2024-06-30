İsrail uçağı rahatsızlanan yolcu için Antalya'ya acil iniş yaptı

İSRAİL'in El Al Havayolları'na ait uçak yolcusunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Hasta Sharon Nevo isimli yolcu indirildikten sonra uçak tekrar seferine devam etti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Polonya'nın Varşova kentinden havalanan İsrail'in El Al Havayollarına ait uçak, Sharon Nevo isimli yolcunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Solunum yolundan rahatsızlanan yolcu Sharon Nevo'nun sağlık ekipleri tarafından indirilmesinin ardından uçak, seferini sürdürdü. İsrail'e ait uçak yakıt ikmali için Rodos'a; oradan da Tel Aviv'e uçacağı öğrenildi.