Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'yı dünyaya tanıtıyor

DÜNYACA ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin çekimleri Antalya'da yapılan yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Gayribeyefendi Savaş Dairesi' izleyiciyle buluştu. Başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaştığı heyecan ve aksiyon dolu film, yayına girdiği 25 Temmuz'dan bu yana Türkiye ve dünyada yoğun ilgiyle karşılanarak platformun en çok izlenenler listesinde ilk sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzasını taşıyan 2024 yılı yapımı The Ministry of Ungentlemanly Warfare, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen ve gerçek olaylardan uyarlanan, heyecan dolu bir hikayeyi konu alıyor. Filmde, Winston Churchill'in önderliğinde bir grup İngiliz askerinin, geleneksel savaş kurallarını bir kenara bırakarak düşman hattının gerisine sızma çabaları anlatılıyor. Askerlerin Nazilere karşı hayati bir mücadele verdiği bu savaş draması, seyircilere tarihin derinliklerinde heyecan verici bir yolculuk sunuyor.

ANTALYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ DÜNYA EKRANLARINDA Hollywood'un ünlü oyuncuları Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer ve Eiza Gonzalez'i bir araya getiren filmin çekimleri, Antalya'nın doğası ve zengin kültürel mirası eşliğinde gerçekleştirildi. Antalya EXPO Botanik Parkı ile Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat gibi ilçelerin ev sahipliği yaptığı çekimler, Antalya'nın başlıca turizm destinasyonlarının dünya çapında tanıtılmasına katkı sağladı. Yönetmen Guy Ritchie, geçen yıl vizyona giren 'Operation Fortune- Servet Operasyonu' filminin çekimlerini de Antalya'da gerçekleştirmiş ve hayran kaldığı Türkiye'de yeniden film çekmek istediğini dile getirmişti.