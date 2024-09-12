Trafik kazası sonrası hastanede öldü, yorgun mermi ile vurulduğu tespit edildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobili şarampole yuvarlanan Mehmet Yücedağ (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İncelemede başında kurşun izi belirlenen Yücedağ'ın yorgun mermiyle vurulduktan sonra kaza yaptığı tespit edildi.

Olay, 9 Eylül'de Antalya- Konya D-687 kara yolu Çardak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın kullandığı 07 LS 667 plakalı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Yücedağ, Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yücedağ, hayatını kaybetti.

BAŞINDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede Mehmet Yücedağ'ın başında kurşun izi de tespit edildi. İncelemede, Yücedağ'ın 'domdom kurşunu' olarak tabir edilen ve avcılar tarafından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, araştırma yaptı. JASAT ekipleri, olay yerinin avlak bölgesi olduğunu, Mehmet Yücedağ'ın buradan geçerken başına yorgun mermi isabet ettiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandığını belirledi. Olaya ilişkin fail ya da failler aranırken, Mehmet Yücedağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de toprağa verildiği kaydedildi.