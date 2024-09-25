Altın Portakal'da 'Yeşilçam' eksikliği

BUyıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, bu yıl hayatını kaybeden Altın Portakal ödüllü birçok sanatçı yer alamayacak. Festival kapsamında 'Yeşilçam Festivali' adıyla Yeşilçam sanatçılarının yaşatılacağı etkinlik düzenlenecek.

Bu sene 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, sayılı günler kaldı. 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak. Festival öncesinde gelenekselleşen, halk ile festivale gelen sanatçıların buluştuğu kortejin bu sene yapılıp, yapılmayacağı henüz netleşmedi.