Belgeli turizm amaçlı 'günübirlik kiralanan ev' sayısı 29 bin 637

GÜNÜBİRLİK kiralama için 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan konut sayısı, Türkiye genelinde 29 bin 637 oldu. İzin belgeli konut sayısında Muğla 9 bin 11 konutla ilk sırada, Antalya 7 bin 986 konutla ikinci sırada yer aldı.

Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin tatil anlayışındaki değişiklik, son yıllarda günlük ev kiralama yöntemini yaygınlaştırdı. Tatil masrafını azaltmak isteyen tatilcilerin, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başlamasıyla günlük kiralanan ev sayısı arttı. Online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Antalya'da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 1500 ile 10 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor. Bazı ev sahipleri, yaşadığı konutta kullanmadığı odayı 700 liradan başlayan ücrete kiralıyor.

Emlak sektöründeki sıkıntıların çözümü ile günübirlik kiralanan evlerin denetimi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren konutların turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yasa ile 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan ev sahipleri konutlarını yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayabilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

İZİNSİZ 4'TEN FAZLA KİRAYA VERENE 1 MİLYON CEZA

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.