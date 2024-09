79 kültürel değer UNESCO listesinde bekliyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin bu yıl 26 eseri dahil ettiği Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'den 79 aday kültürel değerden hiçbirinin alınmamasına tepki gösterdi. Yavuz, “UNESCO bütün ülkelere eşit ve adil davranmıyor. Listeyi inceleyince Avrupa ülkelerinin ön planda olduğunu görüyoruz" dedi.

Dünyada eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında uluslararası iş birliği yoluyla dünya barışını ve güvenliğini koruma amacıyla 1972'de kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den 21 kültürel değer bulunuyor. Türkiye'nin Geçici Listede, ilki 1994 yılında sunulan ve son olarak 2023 yılında güncellenen şekliyle 72 kültürel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 79 mirası asıl listeye girmek için bekliyor.

KÜLTÜR TURİZMİNİN EN ÖNEMLİ MARKASI

Kültür turizminin en önemli ögelerinden birinin UNESCO markası olduğunu belirten Yavuz, “Kültür turizminde öne çıkan ülkeler kültürel varlıklarını bu marka ile güçlendirerek tanıtmaya çalışır ve bunda da etkili olurlar. Bu yönde hazırlanan kataloglarda UNESCO simgesi her zaman başköşede yerini alır. Her yıl yaz ortasında toplanan UNESCO Dünya Mirası Komitesi adaylık başvurularını inceleyerek kararını verir ve yeni UNESCO dünya miraslarını kamuoyuna açıklar. Ben de her temmuzu heyecanla beklerim. Çok değerli ve dünyadaki emsallerinden çok daha kıymetli onlarca kültürel varlığımız bekleme listesinde" diye konuştu.