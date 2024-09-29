Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
AntalyasporTeknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: Başa baş mücadele verdik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı var
Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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