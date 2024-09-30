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        Yağmurda tarla sürerken yıldırım isabet eden sürücü öldü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde yağmur yağarken traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:45
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        Yağmurda tarla sürerken yıldırım isabet eden sürücü öldü
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        ANTALYA’nın Serik ilçesinde yağmur yağarken traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Serik’e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yağmur altında traktörle tarla süren Selahattin Erol’a yıldırım isabet etti. Tarlada çalışan yakınlarının olayı fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tarlada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahattin Erol ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Selahattin Erol yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erol’un vefat haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Selahattin Erol’un cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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