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        Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist, yediği yumrukla öldü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti Hilmi Çelik (67), aldığı yumrukla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:20
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        Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist, yediği yumrukla öldü
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti Hilmi Çelik (67), aldığı yumrukla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik hayatını kaybetti, yumruk atan Wassim Tounsi (30) tutuklandı.

        Olay, geçen pazar günü saat 04.30 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahasında meydana geldi. Otele girmeye çalışan Tunus uyruklu Wassim Tounsi ve İlyes L. (28) güvenlik görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Bu sırada yan otelde resepsiyonist olarak çalışan Hilmi Çelik, bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktı. Kaçan kişileri durdurmaya çalışan Çelik'e, Wassim Tounsi yumruk atarak kendilerini otomobilde bekleyen Amine H.'nin (24) yanına gitti.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobile binen şüpheliler kaçarken, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çelik’i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla Çelik hastaneye kaldırdı. Ancak Hilmi Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri çevredeki ve otelin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelileri Side Mahallesi'nde saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Wassim Tounsi, İlyes L. ve Amine H. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Wassim Tounsi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        'BABAM SEVİLEN BİRİYDİ'

        Bugün sabah saatlerinde cenazeyi almaya gelen Hilmi Çelik'in oğlu Süleyman Çelik, "Babam resepsiyonist olarak çalıştığı otelin yanındaki otele duvardan girmeye çalışan hırsızları güvenliklerin görüp, kaçmaya başladığı esnada durdurmaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, babama yumruk atıyor ve yere düşüp, kafasını vurmasına neden oluyor. Sağlık ekipleri, gelip müdahale ediyor ve hastaneye kaldırıyorlar; ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Olayın peşini bırakmayacağım. Babam, bölgede 30 yıldır çalıştığı için orada sevilen, sayılan biridir" dedi. İşlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek için Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

        'BİR TOKAT VURDUM'

        İkamet adresi Bursa'da görülen Wassim Tounsi ise savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü çok alkollüydük, İlyes L. ve Amine H. ile Tunus'tan tanışırız. Otellerde farklı akrobasi hizmeti verirdik. O gün de iş çıkışı dolaşırken arkadaşım İlyes L. ile şaka amaçlı otelin duvarına tırmanması karşılığında 200 TL'ye iddiaya girdik. O da ciddiye aldı ve duvara tırmanmaya çalıştı. Bu esnada bizi güvenlikler görüp, 'Hırsız var' diye bağırıp bize doğru gelince koşarak aracımıza doğru gittik. Bu sırada ismini bilmediğim bir kişi, bize doğru gelince ben de bir tokat vurdum ve araca gittim. Sonrasında kaçtık" dedi.

        Diğer yandan Hilmi Çelik'in şüphelilerin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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