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        Polise ifade verdikten sonra kayboldu, cansız bedeni ırmakta bulundu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yeri sahibinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdikten sonra kaybolan Yasin Ünsal'ın (25), Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:50
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        Polise ifade verdikten sonra kayboldu, cansız bedeni ırmakta bulundu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yeri sahibinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdikten sonra kaybolan Yasin Ünsal'ın (25), Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

        Manavgat'ta çalıştığı ganyan bayi sahibiyle henüz bilinmeyen nedenle problem yaşadığı öğrenilen Yasin Ünsal, iş yeri sahibinin şikayeti sonrası dün saat 10.00 sıralarında polis merkezinde ifade verdikten sonra kayboldu. Aynı gün saat 15.00 sıralarında Manavgat Irmağı kenarında içinde cep telefonu çalan bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Ünsal'a ait olduğu değerlendirilen telefon ve çantada inceleme yaptı. Çevrede yapılan araştırmada Ünsal'ın izine rastlayamayan ekipler, ırmağa girip boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma Derneği (SAK) ekiplerinden destek istedi. Saat 19.00 sıralarında çantanın olduğu yerden ırmağa giren Side SAK dalgıçları, 10 metre ileride Ünsal'ın cansız bedenine ulaştı. İncelemenin ardından Yasin Ünsal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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